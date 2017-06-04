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دعوات على تويتر لتأجيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في بريطانيا عقب أحداث لندن
احداث لندن ـ بريطانيا

دعوات على تويتر لتأجيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في بريطانيا عقب أحداث لندن

2017-06-04 09:14:03
أش أ

دعا مجموعة من الناشطين البريطانيين إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر لها في 8 يونيو المقبل لاختيار كامل أعضاء مجلس العموم في أعقاب أحداث لندن.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد أن الدعوات قد بدأت تتوالى عبر تويتر لتأجيل الانتخابات البرلمانية لاختيار كامل أعضاء مجلس العموم الذي يبلغ عدد مقاعده 650 مقعدا.
وأشارت إلي أن البعض دشن هاشتاج أجلوا الانتخابات للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لتأجيلها الانتخابات، فكيف ستعقد الانتخابات بعد 4 أيام فقط من وقوع عمل إرهابي جديد في بريطانيا.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت أنه يجري التعامل مع الأحداث التي شهدتها العاصمة البريطانية على أنها عمل إرهابي محتمل.
وتعرضت لندن لحادثين إرهابيين نفذتهما مجموعة واحدة من 3 أشخاص، بسيارة مغلقة (فان)، ودهسوا المارة على جسر لندن، ثم خرجوا من السيارة، وطعنوا زوار المطاعم والمقاهي بالسكاكين في منطقة بورو ماركت.

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