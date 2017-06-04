 Moheet on google
الأحد 4 يونيو 2017 09:34 صباحاً
روابط سريعة
شرطة لندن تناشد المواطنين بارسال أية صور ومقاطع فيديو بشأن حادثتي الدهس والطعن
احداث لندن ـ بريطانيا

شرطة لندن تناشد المواطنين بارسال أية صور ومقاطع فيديو بشأن حادثتي الدهس والطعن

2017-06-04 09:10:00
أش أ

ناشدت شرطة لندن اليوم الأحد المواطنين بارسال أية صور أو مقاطع فيديو من مسرح حادثتي الدهس والطعن على الفور للمساعدة في إنجاز التحقيقات.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن شرطة لندن نشرت رابطا يوضح كيفية ارسال الصور ومقاطع الفيديو.
يذكر أن شرطة لندن قد ذكرت في وقت سابق أن الهجمات نفذتها مجموعة واحدة من 3 أشخاص بسيارة مغلقة (فان)، ودهسوا المارة على جسر لندن، ثم خرجوا من السيارة، وقاموا بطعن زوار المطاعم والمقاهي بالسكاكين في منطقة بورو ماركت، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 50 آخرين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3