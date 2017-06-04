ناشدت شرطة لندن اليوم الأحد المواطنين بارسال أية صور أو مقاطع فيديو من مسرح حادثتي الدهس والطعن على الفور للمساعدة في إنجاز التحقيقات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن شرطة لندن نشرت رابطا يوضح كيفية ارسال الصور ومقاطع الفيديو.

يذكر أن شرطة لندن قد ذكرت في وقت سابق أن الهجمات نفذتها مجموعة واحدة من 3 أشخاص بسيارة مغلقة (فان)، ودهسوا المارة على جسر لندن، ثم خرجوا من السيارة، وقاموا بطعن زوار المطاعم والمقاهي بالسكاكين في منطقة بورو ماركت، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 50 آخرين.