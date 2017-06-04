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صورة «طفولية» لمعتز الدمرداش تثير إعجاب متابعيه على «تويتر»
الإعلامي معتز الدمرداش
الإعلامي معتز الدمرداش

صورة «طفولية» لمعتز الدمرداش تثير إعجاب متابعيه على «تويتر»

2017-06-04 09:11:23
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نشر الإعلامي معتز الدمرداش صورة “طفولية” له تجمعه بوالدته الفنانة الراحلة كريمة مختار على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وارفق الدمرداش الصورة بتغريده له على صفحته اليوم الأحد، قال فيها: “احن ام وحشتينا”، وقد أثارت الصورة اعجاب عدد من متابعيه على “تويتر”.
وكانت الفنانة الراحلة كريمة مختار أو “ماما نونا” كما يلقبها معجبيها لدورها في المسلسل التلفزيوني “يتربي في عزو”، قد توفيت في يناير الماضي عن عمر يناهز الـ“83 عاما” بعد صراع مع المرض.

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