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انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة وسط اجراءات أمنية مشددة
الثانوية العامة ـ طلاب‎

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة وسط اجراءات أمنية مشددة

2017-06-04 09:05:29
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انطلق  اليوم الاحد ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للطلاب المقيدين بالعام الدراسى 2016 – 2017، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، لتستمر حتى 24 يونيو، وسط اجراءت أمنية مشددة.

وتم فتح أبواب اللجان في الثامنة والنصف صباحا قبل بدء اللجان حتى يتم تفتيش الطلاب ومسحهم بالعصا الإلكترونية لكشف الأجهزة المحمولة، وذلك في فناء المدرسة قبل التوجه إلى اللجان في التاسعة صباحا، بالإضافة إلى وجود بوابات الكترونية على 75 لجنة حدث بها شغب الأعوام الماضية.

ويعتبر هذا اليوم الأول لتجربة نظام “البوكليت”، وهو دمج أسئلة الامتحان في كراسة الإجابة، ووجود 4 نماذج للمادة الواحدة نفس المضمون مع اختلاف ترتيب الأسئلة، ومحاولة من الوزارة في منع الغش والتسريب الإلكتروني كما حدث في الأعوام الماضية.

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