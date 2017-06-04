نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله منذ فجر اليوم الأحد، من امتحانات يزعم انها امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وجددت الوزارة تحذيراتها لأولياء الأمور، والطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، وذلك بعد تداول “شاومينج” إمتحانات لمواد اللغة العربية والإنجليزية زاعما أنها للعام الحالي 2017.

وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحانات أن الامتحانات التي تنشر على مواقع التواصل الإجتماعي ليس لها أى علاقة بالامتحانات الاصلية، وأن هذه الأعمال من شأنها إثارة الرأي العام، وإشاعة البلبلة، والإضرار بالصالح العام ومستقبل أبناء الطلاب.