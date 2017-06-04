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"الرجوب": حائط المبكى حق لليهود و الأقصى وساحاته حق للشعب الفلسطيني
رئيس المجلس الفلسطيني الاعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب

"الرجوب": حائط المبكى حق لليهود و الأقصى وساحاته حق للشعب الفلسطيني

2017-06-04 09:19:57
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مفاجأة من العيار الثقيل فجرها جبريل الرجوب القيادي فى حركة فتح فى مقابلة السبت مع قناة إسرائيلية حين كسر التابوهات الفلسطينية والعربية والتى تقوم على أن القدس الشرقية هى عاصمة فلسطين، وأكد أن حائط المبكى (البراق) فى القدس الشرقية المحتلة يجب ان يكون “تحت السيادة اليهودية” فى مقابل أن يكون المسجد الأقصى وساحاته “حق خالص للمسلمين وللشعب الفلسطيني”.

وقال “الرجوب” فى المقابلة التى أجراها بالعبرية مع القناة الثانية الإسرائيلية أن “حائط البراق ” له مكانة وقدسية لدى الشعب اليهودي، وعليه يجب أن يبقى تحت السيادة اليهودية، فلا خلاف على ذلك، فى المقابل فإن المسجد الأقصى وساحاته حق خالص للمسلمين وللشعب الفلسطيني”.

ولا يتولى الرجوب رئيس الجامعة الفلسطينية لكرة القدم، أى منصب رسمى فى السلطة الفلسطينية.

ويقع حائط المبكى فى القدس الشرقية التى تحتلها اسرائيل منذ 1967 وضمتها، الأمر الذى لا يعترف به المجتمع الدولي.

وتعتبر مصير الأماكن المقدسة فى القدس الشرقية المحتلة أحد أكثر القضايا حساسية وتعقيدا فى النزاع الفلسطينى الاسرائيلي.

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