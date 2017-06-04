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اليوم.. وزير الخارجية يلتقي أعضاء "خارجية النواب" ومبعوث رئيس صربيا
وزير الخارجية سامح شكري‎

اليوم.. وزير الخارجية يلتقي أعضاء "خارجية النواب" ومبعوث رئيس صربيا

2017-06-04 09:35:24
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يلتقي سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية بكورنيش النيل ماسبيرو، كل من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك في العاشرة إلا ربع صباحا.

كما يلتقي الوزير جوران ألكسيتش مبعوث رئيس صربيا، وذلك في الحادية عشرة صباحا، بالإضافة إلى دونالد كابيروكا ممثل الاتحاد الأفريقى لصندوق السلام، في الثانية عشرة إلا ربع ظهرا.

ويلتقى شكرى أيضا، نظيره السعودي عادل الجبير، وذلك بقصر التحرير في الخامسة والنصف مساء اليوم، ويلي الإفطار مباشرة مشاورات سياسية بين الوزيرين يعقبها مؤتمر صحفي

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