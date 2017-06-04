أصيب 6 جنود قطريين على الحدود السعودية مع اليمن أثناء أداء مهامهم، ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويحارب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، وفق خبر عاجل بثته وكالة رويترز.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن الستة أصيبوا أثناء أداء مهامهم ضمن القوة القطرية “التي تدافع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية”، دون عرض أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

وذكرت قناة الجزيرة القطرية في 2015 أن الدوحة أرسلت ألف جندي إلى اليمن. وقالت تقارير أخرى إن هذه القوة متمركزة فقط عند الحدود السعودية مع اليمن، وذكرت وسائل إعلام قطرية إن ما لا يقل عن أربعة جنود قُتلوا أثناء عملهم ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.

يذكر أن خلافات يدور حاليًّا بين قطر وبعض من دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زُعم أنه انتقد فيها سياسات هذه الدول ودعا إلى تعزيز العلاقات مع إيران. وتنفي الدوحة إدلاء الشيخ تميم بهذه التصريحات.

وقالت قطر إن الموقع الإلكتروني للوكالة القطرية الذي نشر تلك التصريحات المزعومة تعرض لاختراق من أشخاص لم يُكشف النقاب عنهم استهدفوا بث الانقسام في صفوف مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من أن دول الخليج لم تدل بتصريحات علنية بشأن هذا النزاع وجهت وسائل الإعلام المحلية في السعودية والإمارات انتقادات لقطر واتهمتها بالنكوص عن تعهدات قطعتها على نفسها بالكف عن دعم الإسلاميين والتدخل في شئون جيرانها.

وجاءت التصريحات التي نُسبت إلى الشيخ تميم بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، وهي زيارة استغلها لحشد الدعم الإسلامي والعربي ضد الإرهاب وإيران.