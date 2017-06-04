نائب يطالب رئيس الوزراء بالكشف عن أسماء مافيا سارقى أراضى وأملاك الدولة2017-06-04 08:52:41
طالب النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن تكشف الحكومة جميع التفاصيل الخاصة باستيلاء مافيا سارقى أراضى وأملاك الدولة وبالأسماء، خاصة “الحيتان” الكبار الذين استحلوا المال الحرام على حساب مصر وشعبها.
وقال “المسعود” فى بيانٍ عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إنه لولا التدخل الحاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على استرداد حقوق الدولة، ما كانت تحركت الحكومة من تلقاء نفسها.
وشدد النائب على أنه يجب موافاة البرلمان بجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بجميع المخالفات والتعديات على أراضى وأملاك الدولة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحصر وإزالة جميع التعديات وانتهاء المهلة التى كلّف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بحسم هذا الملف منذ أيام.
وأكد “المسعود” ضرورة استدعاء رئيس الوزراء إلى البرلمان حتى يتعرف الرأى العام من خلال نواب الأمة على جميع الحقائق بشأن هذا الملف، وطالب بوضع آليات جديدة للحفاظ على أراضى وأملاك الدولة والضرب بيد من حديد على مافيا وسارقى وناهبى حقوق الدولة والشعب، وضرورة أن يعلن رئيس الوزراء أمام البرلمان عن أسماء حيتان ناهبى أراضى وأملاك الدولة، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضدهم لاسترداد حقوق الدولة والشعب.
وقال إنه تقدم بمشروع قانون جديد لحماية أراضى وأملاك الدولة، يشمل عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة حتى لا تتكرر التعديات مرة أخرى.
-
3 نصائح فعالة تحمي حسابك على "فيس بوك"
اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة التي تساعدك على تأمين حسابك على فيس بوك مسألة باتت ملحة. وإليكم 3 نصائح أمنية لحماية حسابك على “فيس بوك”، حسب “البوابة العربية ...Sun, 04 Jun 2017 05:05:50 GMT
-
العثور على سجن كبير لـ"داعش" تحت الأرض بالموصل
عثرت قوات الأمن العراقية على سجن كبير تحت الأرض فيه عشرات المحتجزين من محافظة الأنبار، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بحسب “روسيا اليوم”. ونقلت “السومرية نيوز” ...Sun, 04 Jun 2017 06:34:44 GMT
-
الشرقاوى يترأس الجمعيتين العامتين لشركتي القابضة للأدوية والغزل والنسيج
يترأس الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لمناقشة واعتماد ...Sun, 04 Jun 2017 06:28:52 GMT
-
نيستلروي يحتفل بفوز فريقيه بالبطولتين القاريتين الأوروبيتين
احتفل لاعب كرة القدم الهولندي السابق فان نيستلروي بفوز فريقه السابق “ريال مدريد” بلقب دوري أبطال أوروبا، فيما وجه التهنئة أيضا لفريقه الأسبق “مانشستر يونايتد” ...Sun, 04 Jun 2017 06:15:08 GMT
-
اليوم.. نظر دعوى بطلان عمومية نادى الزمالك
تنظر اليوم الأحد، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والتى يطالب فيها ببطلان الجمعية ...Sun, 04 Jun 2017 06:10:30 GMT
-
اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "الاسكان" ومحافظة البحر الاحمر
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد بمقر الوزارة توقيع بروتوكولات تعاون فى مجال تطوير المناطق العشوائية، ...Sun, 04 Jun 2017 06:10:33 GMT
-
مؤمن سليمان: نقص الخبرة سبب تعادل سموحة مع هلال الأبيض
أرجع مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة تعادل فريقه أمام هلال الأبيض السودانى إلى نقص خبرة لاعبيه . وتعادل سموحة امام هلال الأبيض ...Sun, 04 Jun 2017 06:10:33 GMT
-
الأخبار المتوقعة اليوم الأحد
القاهرة : يعقد وزير الخارجية سامح شكري سلسلة من اللقاءات المكثفة يختتمها بجلسة مشاورات سياسية ومؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير. القاهرة : تنطلق امتحانات ...Sun, 04 Jun 2017 05:38:31 GMT
-
الشرطة تحدد هوية منفذ هجوم المجمع الترفيهي في الفلبين
قالت الشرطة إن مسلحا واحدا وراء الهجوم المميت الذي وقع يوم الجمعة على مجمع ترفيهي في العاصمة الفلبينية وإنه فلبيني اسمه جيسي كارلوس خافيير وعمره 42 عاما. وقال أوسكار ...Sun, 04 Jun 2017 06:38:38 GMT