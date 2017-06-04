طالب النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن تكشف الحكومة جميع التفاصيل الخاصة باستيلاء مافيا سارقى أراضى وأملاك الدولة وبالأسماء، خاصة “الحيتان” الكبار الذين استحلوا المال الحرام على حساب مصر وشعبها.

وقال “المسعود” فى بيانٍ عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إنه لولا التدخل الحاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على استرداد حقوق الدولة، ما كانت تحركت الحكومة من تلقاء نفسها.

وشدد النائب على أنه يجب موافاة البرلمان بجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بجميع المخالفات والتعديات على أراضى وأملاك الدولة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحصر وإزالة جميع التعديات وانتهاء المهلة التى كلّف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بحسم هذا الملف منذ أيام.

وأكد “المسعود” ضرورة استدعاء رئيس الوزراء إلى البرلمان حتى يتعرف الرأى العام من خلال نواب الأمة على جميع الحقائق بشأن هذا الملف، وطالب بوضع آليات جديدة للحفاظ على أراضى وأملاك الدولة والضرب بيد من حديد على مافيا وسارقى وناهبى حقوق الدولة والشعب، وضرورة أن يعلن رئيس الوزراء أمام البرلمان عن أسماء حيتان ناهبى أراضى وأملاك الدولة، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضدهم لاسترداد حقوق الدولة والشعب.

وقال إنه تقدم بمشروع قانون جديد لحماية أراضى وأملاك الدولة، يشمل عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة حتى لا تتكرر التعديات مرة أخرى.