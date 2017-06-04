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ارتفاع عدد المصابين في المستشفيات بعد اعتداء لندن إلى 48 شخصًا
هجوم جسر لندن

ارتفاع عدد المصابين في المستشفيات بعد اعتداء لندن إلى 48 شخصًا

2017-06-04 08:46:15
وكالات

ارتفع عدد المصابين الذين نقلوا إلى خمسة مستشفيات في لندن إلى نحو خمسين شخصا بعد الهجوم الذي وقع مساء السبت في العاصمة البريطانية، كما أعلنت أجهزة الإسعاف في لندن.
وكانت حصيلة سابقة للادارة نفسها تحدثت عن نقل أكثر من ثلاثين شخصا إلى المستشفيات، وقالت المصادر نفسها انها عالجت عددا من المصابين بجروح أقل خطورة في المكان.

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