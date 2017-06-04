ارتفع عدد المصابين الذين نقلوا إلى خمسة مستشفيات في لندن إلى نحو خمسين شخصا بعد الهجوم الذي وقع مساء السبت في العاصمة البريطانية، كما أعلنت أجهزة الإسعاف في لندن.

وكانت حصيلة سابقة للادارة نفسها تحدثت عن نقل أكثر من ثلاثين شخصا إلى المستشفيات، وقالت المصادر نفسها انها عالجت عددا من المصابين بجروح أقل خطورة في المكان.