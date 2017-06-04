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دراسة: مواطن من كل ثلاثة روسيين يدخن
التدخين

دراسة: مواطن من كل ثلاثة روسيين يدخن

2017-06-04 08:53:22
ا ش ا

يزداد عدد المدخنين في روسيا بشكل كبير، حيث يدخن واحد من كل ثلاثة روسيين، فيما يود 79 % من المدخنين الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وأفادت دراسة حديثة أجرها مركز أبحاث الرأي العام بأن 20 % من المدخنين يستهلكون في المقام الأول منتجات التبغ في روسيا، حيث يدخنون علبة سجائر أو أكثر يوميا.

واعترف أكثر من 50 % من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لا يدخنون ولم يكن لديهم إدمان للتبغ من قبل.

وذكرت صحيفة برافدا الروسية أنه وفقا للعلماء، فإن التدخين مضر بصفة خاصة للرجال لأن التبغ يقلل من قدراتهم العقلية، فقد تأكد أن الاستهلاك المنتظم للنيكوتين يؤثر على النشاط العقلي للرجال أكثر من النساء.

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