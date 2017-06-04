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الشرطة تحدد هوية منفذ هجوم المجمع الترفيهي في الفلبين
الشرطة الفلبينية- الفلبين

الشرطة تحدد هوية منفذ هجوم المجمع الترفيهي في الفلبين

2017-06-04 08:35:30
وكالات

قالت الشرطة إن مسلحا واحدا وراء الهجوم المميت الذي وقع يوم الجمعة على مجمع ترفيهي في العاصمة الفلبينية وإنه فلبيني اسمه جيسي كارلوس خافيير وعمره 42 عاما.

وقال أوسكار البايالدي رئيس مكتب شرطة العاصمة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد “حددنا هوية الجاني في نهاية المطاف”.

وأضاف “كان مثقلا بالديون نتيجة مداومته على لعب القمار في المجمع الترفيهي بحسب أسرته”.

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