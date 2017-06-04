 Moheet on google
الأحد 4 يونيو 2017 09:42 صباحاً
روابط سريعة
طبيبة أسنان روسية تخلع 22 سنا سليمة من فم مريضة
اسنان

طبيبة أسنان روسية تخلع 22 سنا سليمة من فم مريضة

2017-06-04 08:52:28

قامت طبيبة أسنان روسية بالاحتيال على مريضة وابتزاز أموالها بعدما قامت بخلع 22 سنا سليمة لا تحتاج لأي علاج مقابل ما يزيد على 800 ألف روبل (14 ألف دولار).

وذكرت صحيفة برافدا الروسية أن عملية الاحتيال بدأت عندما توجهت مواطنة من سان بطرسبرج إلى عيادة أسنان خاصة، ولكن اختمرت لدى الطبيبة “40 عاما” فكرة لخداع المريضة حيث قامت بإزالة 22 سنا سليمة تحت ذريعة أنها بحاجة إلى تركيب أسنان صناعية ومقابل هذا تمكنت من الحصول على أكثر من 840 ألف روبل.

وعندما أدركت المريضة أن الأمور لا تسير على مايرام كان قد فات الأوان، ولكنها قامت بمقاضاة الطبيبة، واستمرت التحقيقات على مدى فترة طويلة، وإذا ما تمت إدانة الطبيبة، فإنها ربما تمضي عدة سنوات من عمرها خلف القضبان

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3