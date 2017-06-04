عثرت قوات الأمن العراقية على سجن كبير تحت الأرض فيه عشرات المحتجزين من محافظة الأنبار، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بحسب “روسيا اليوم”.

ونقلت “السومرية نيوز” عن مصدر محلى في الموصل ، السبت، قوله إن عناصر الأمن العراقى أفرجوا عن المحتجزين ونقلوهم إلى موقع آخر “للتدقيق الأمني وبيان سلامهم وتسليمهم لذويهم”.

وأضاف المصدر، أن المحتجزين الذين كانوا فى هذا السجن هم من مدن الفلوجة والرمادى والصقلاوية والكرمة بمحافظة الأنبار غرب العراق.