يطرح البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة، بقيمة 12.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتصل قيمة الطرح الأول نحو 6.2 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما تصل قيمة الطرح الثاني، نحو 6 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما.