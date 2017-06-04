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اليوم .. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه
البنك المركزي المصري

اليوم .. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه

2017-06-04 08:24:31
أش أ

يطرح البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة، بقيمة 12.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتصل قيمة الطرح الأول نحو 6.2 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما تصل قيمة الطرح الثاني، نحو 6 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما.

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