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هيئة الإسعاف في لندن: ارتفاع مصابي حادثتي الدهس والطعن إلى 50 شخصا
هجوم جسر لندن

هيئة الإسعاف في لندن: ارتفاع مصابي حادثتي الدهس والطعن إلى 50 شخصا

2017-06-04 08:18:25
وكالات

  أفادت هيئة الإسعاف في لندن بارتفاع عدد المصابين في حادثتي الدهس والطعن في العاصمة لندن إلى نحو 50 شخصا.
وأوضحت هيئة الإسعاف ـ حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد ـ أن المصابين نقلوا إلى 5 مستشفيات في لندن لتلقى العلاج.
وكانت شرطة لندن قد ذكرت في وقت سابق أن الهجمات نفذتها مجموعة واحدة من 3 أشخاص، بسيارة مغلقة (فان)، ودهسوا المارة على جسر لندن، ثم خرجوا من السيارة، وقاموا بطعن زوار المطاعم والمقاهي بالسكاكين في منطقة بورو ماركت، ووصفته السلطات البريطانية بالعملين الإرهابيين.

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