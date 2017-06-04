أفادت هيئة الإسعاف في لندن بارتفاع عدد المصابين في حادثتي الدهس والطعن في العاصمة لندن إلى نحو 50 شخصا.

وأوضحت هيئة الإسعاف ـ حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد ـ أن المصابين نقلوا إلى 5 مستشفيات في لندن لتلقى العلاج.

وكانت شرطة لندن قد ذكرت في وقت سابق أن الهجمات نفذتها مجموعة واحدة من 3 أشخاص، بسيارة مغلقة (فان)، ودهسوا المارة على جسر لندن، ثم خرجوا من السيارة، وقاموا بطعن زوار المطاعم والمقاهي بالسكاكين في منطقة بورو ماركت، ووصفته السلطات البريطانية بالعملين الإرهابيين.