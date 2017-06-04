وجه رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة النجم البرتغالي لنادي “ريال مدريد” الإسباني كريستيانو رونالدو، بمناسبة فوز فريقه باللقب الـ12 لدوري أبطال أوروبا.

وقال أبوهشيمة من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” : “أهنئ سفير علاماتنا التجارية كريستيانو رونالدو، للفوز الكبير واللقب الجديد المستحق اليوم”.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد ساهم أمس في فوز فريقه نادي “ريال مدريد” الإسباني باللقب الـ12 لدوري أبطال أوروبا عقب تحقيق انتصارا قويا على نظيره الإيطالي “اليوفنتوس” بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الاستاد الوطني بمدينة “كارديف” الويلزية.

ومن المعروف، أن النجم البرتغالي قد شارك بالحملة الإعلانية الحالية لشركة “حديد المصريين” المملوكة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.