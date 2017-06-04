 Moheet on google
الأحد 4 يونيو 2017 09:43 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "الاسكان" ومحافظة البحر الاحمر
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "الاسكان" ومحافظة البحر الاحمر

2017-06-04 08:10:26
متابعات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد بمقر الوزارة توقيع بروتوكولات تعاون فى مجال تطوير المناطق العشوائية، بين الوزارة ممثلة فى صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة البحر الأحمر.

ويوقع البروتوكولات كل من اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الاحمر، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3