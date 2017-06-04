اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "الاسكان" ومحافظة البحر الاحمر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد بمقر الوزارة توقيع بروتوكولات تعاون فى مجال تطوير المناطق العشوائية، بين الوزارة ممثلة فى صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة البحر الأحمر.

ويوقع البروتوكولات كل من اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الاحمر، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.