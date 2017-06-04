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مؤمن سليمان: نقص الخبرة سبب تعادل سموحة مع هلال الأبيض
مؤمن سليمان

مؤمن سليمان: نقص الخبرة سبب تعادل سموحة مع هلال الأبيض

2017-06-04 08:09:20
أش أ

أرجع مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة تعادل فريقه أمام هلال الأبيض السودانى إلى نقص خبرة لاعبيه .

وتعادل سموحة امام هلال الأبيض السودانى بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس  /السبت/ علي ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في إطار منافسات المرحلة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وأضاف مؤمن سليمان أضعنا العديد من الفرص السهلة خلال شوطى المباراة كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء وقال هذه كرة القدم من يضيع الأهداف يقبل بها.

وقال التمس العذر للاعبي سموحة بسبب الظروف التى يمر بها الفريق سواء من الاصابات او خوض 4 مباريات قوية في اقل من أسبوعين وهو ما أثر علي المردود البدنى في نهاية المباراة.

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