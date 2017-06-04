تنظر اليوم الأحد، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والتى يطالب فيها ببطلان الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وترشح أحمد جلال إبراهيم لمنصب نائب رئيس النادى.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 21656، أن الدعوى لإجراء الجمعية العمومية جاء بالمخالفة للقانون والدستور، فضلا على ترشح المدعى عليه .