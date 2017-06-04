احتفل لاعب كرة القدم الهولندي السابق فان نيستلروي بفوز فريقه السابق “ريال مدريد” بلقب دوري أبطال أوروبا، فيما وجه التهنئة أيضا لفريقه الأسبق “مانشستر يونايتد” الإنجليزي لفوزه بكأس “الدوري الأوروبي”.

وقال المهاجم الهولندي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أداء جيد لمانشستر يونايتد لفوزه ببطولة الدوري الأوروبي، والتهنئة إلى ريال مدريد لفوزهم بدوري أبطال أوروبا”، مرددا الهتافات التشجيعية للفريقين.

وكان نادي “ريال مدريد” الإسباني قد استطاع الفوز باللقب الـ12 لدوري أبطال أوروبا عقب فوزهم أمس على نظيره الإيطالي “اليوفنتوس” بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الاستاد الوطني بمدينة “كارديف” الويلزية.

وجدير بالذكر، أن نادي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي قد استطاع حصد بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد أن حقق فوزا على “أياكس امستردام” الهولندي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما في ملعب “فريندز ارينا” بالعاصمة السويدية استوكهولم الشهر الماضي.