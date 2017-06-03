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تعرف على وجبة الإفطار الغذائية المتكاملة
وجبات خفيفة طعام عشاء غذاء افطار

تعرف على وجبة الإفطار الغذائية المتكاملة

2017-06-03 23:32:42
كتب - متابعات

حدد دكتور مجدى نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، وجبة الإفطار الرئيسية للصائم.
وقال “نزيه”، في حوار مع برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن اليوم الرمضاني 4 وجبات، فطور تمهيدي ويعقب المغرب مباشرة ويكون قاصر على نوعين سائل سكري لتعويض الطاقة وسائل دافئ لتهيئة الجهاز الهضمي.
وأضاف: “الفطور التمهيدي لكسر نهم الأكل، وبعدها الفطور الرئيسي يطون ثلاثي الأبعاد، بأكل نشويات وبروتين 125 جرام أو لحمة أو ربع فرخة، والإفطار الثالث وهو البعد المناعي طبقة سلطة خماسي الألوان، لون أحمر طماطم مثلا ولون برتقال، ولون أخضر ولون أصفر خص والليمون، والبعد الرابع يكون البصل والثوم، وبذلك تكون وجبة الإفطار بها فيتامينات وإنزيمات”.

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