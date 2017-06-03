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حاتم بشات يؤكد: العلاقات المصرية السودانية تاريخية وجيدة
عضو مجلس النواب، القيادي بحزب المصريين الأحرار اللواء حاتم بشات

حاتم بشات يؤكد: العلاقات المصرية السودانية تاريخية وجيدة

2017-06-03 23:27:12
كتب - متابعات

عقب اللواء حاتم بشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت لوزير الخارجية السوداني بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، قائلا: “العلاقات المصرية السودانية تاريخية وجيدة”.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، إن تصريحات الرئيس السيسي في هذا الاجتماع كانت شفافة وصريحة جدا، كما أن وزير الخارجية السوداني كان لديه إرادة في تحسن العلاقات بين البلدين.
ولفت إلى أن لديه بعض التحفظات على تصريح وزير الخارجية السوادني بـ”عملنا التأشيرات على مصر عشان الإعلام اتهمنا بأن السودان تأوي إرهابيين”، مؤكدا أنه لا يجوز وجود توتر في العلاقات بين البلدين بسبب تصريحات إعلامية.

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