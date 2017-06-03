"الصحة": "مريض السكر لازم يفطر فورا في الحالة دي"2017-06-03 23:11:34
طالبت الدكتورة علا خير الله رئيس وحدة مكافحة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، المواطنين المُصابين بمرض “السكر” ومرض أخر كالقلب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة “بعدم الصيام”، لخطورة ذلك على حياتهم.
وقالت “خير الله”، في حوار مع برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة “Ten”، اليوم السبت: “مريض السكر عايز يصوم ويؤدي فريضة من الفرائض، ولكننا بننصح مريض السكر لو عنده مرض القلب أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة بعدم الصيام”.
وأشارت “خير الله”، إلى أن مريض السكر، في حال الصيام، عليه بعد الإفطار شرب كمية سوائل كتيرة جدا، لأنه يتعرض لفقد سوائل طيلة اليوم، وفي الإفطار عليه تناول وجبات غذائية متكاملة، وكذلك يعجل بالفطار ويؤخر السحور، ويتفادي المجهود الصباحي”.
وشددت على ضرورة عمل اختبار لقياس درجة السكر، مضيفة: “لو السكر قل عن 70 ولو زاد عن 300 لازم يفطر فورا”.
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