ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين أنها بحاجة للتمويل على وجه السرعة لمساعدة العائلات الضعيفة التي تفر من الاشتباكات في مدينة الموصل بشمال العراق.

وأعلنت عن حاجتها إلى 126 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي لتلبية الاحتياجات الملحة للأطفال والنساء الذين نزحوا من الموصل ومن يعودون إليها.

وأوضحت أن ما يقرب من نصف الأموال المطلوبة، ستستخدم لمساعدة أكثر من مائة ألف أسرة عراقية نازحة حديثا، حيث تبلغ تكلفة مجموع برامج الحماية والمساعدة التي تقدمها المفوضية في العراق هذا العام 578 مليون دولار، مولت حتى الآن بنسبة 21% فقط.

وبحسب السلطات العراقية، أجبر أكثر من ثلاثة أرباع مليون عراقي على الفرار من الموصل منذ بدء العمليات العسكرية في أكتوبر الماضي.

ومنذ عام 2014، عانى العراق من نزوح داخلي هائل، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين عراقي ما زالوا مشردين داخليا بينما يعيش ربع مليون لاجئ آخر في الدول المجاورة.