قاد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فريقه لتحقيق ثنائية دوري أبطال أوروبا لموسمين متتالين عقب فوزه علي يوفنتوس في نهائي النسخة الحالية برباعية مقابل هدف .

وفاز ريال مدريد علي يوفنتوس برباعية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم علي ملعب بلاتنيوم ستاديوم بالعاصمة الويلزية كارديف سيتي

وتفوق زيدان علي اليجري الذي فشل في تحقيق لقب أوروبي مكتفيا بالقابه المحلية .

وأضاع زيدان علي اليجري تحقيق الثلاثية التي كان يحلم بها ليكتفي بثنائية محلية بلقبي الكالتشو وكأس إيطاليا .

فيما حقق زيدان ثنائية هذا الموسم يبقي محلي عقب استعادة تتويجه رسميا بلقب الليجا ، بجانب بقي دوري الأبطال .

الجدير بالذكر ان اللقب الحالي هو الخامس في مسيرة زيدان كلاعب ومدرب ، حيث حقق اللقب ثلاثة مرات طوال تاريخه ، مرة واحدة مع البيانكونيري ، ومرتين مع ريال مدريد كلاعب ، بجانب مرتين متتالين كمدرب للمرينجي.