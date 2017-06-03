كشف مصدر ميداني عراقي أن عشرات المدنيين الفارين من حي الزنجيلي بالساحل الأيمن للموصل ، قتلوا علي يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ؛ خلال محاولتهم الهرب إلي الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأمنية العراقية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” اليوم السبت، أن جثث للرجال والنساء والأطفال مع حقائب كانوا يضعون فيها أمتعتهم تناثرت في الشارع الخارج من حي الزنجيلي أحد آخر الأحياء غير المحررة بعد من قبضة “داعش” بالجانب الأيمن للموصل.

وأشارت إلي أن مئات من المدنيين الفارين تمكنوا من الوصول إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية العراقية، وكان بعضهم مصابون وآخرون يحملون جثث قتلى.

وتمكنت قطاعات الشرطة الاتحادية العراقية من التوغل لمسافة 800 متر في حي الزنجيلي اليوم.