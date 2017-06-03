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باكستان: مصرع 5 جنود من الهند في تبادل لإطلاق الرصاص في خطة المراقبة
الجيش الهندي

باكستان: مصرع 5 جنود من الهند في تبادل لإطلاق الرصاص في خطة المراقبة

2017-06-03 23:01:05
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أعلنت باكستان مصرع خمسة جنود من الهنود في تبادل لإطلاق الرصاص في منطقة خط المراقبة بين الدولتين.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية - في نشرتها اليوم السبت، باللغة الإنجليزية، أن باكستان اتهمت القوات الهندية بالمبادرة بإطلاق الرصاص دون استفزاز مسبق ، ما دفعها إلى الرد وقتل الجنود الخمسة ، علاوة على سقوط عدد آخر – لم تحدده – من الجرحى.

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