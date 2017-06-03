باكستان: مصرع 5 جنود من الهند في تبادل لإطلاق الرصاص في خطة المراقبة

أعلنت باكستان مصرع خمسة جنود من الهنود في تبادل لإطلاق الرصاص في منطقة خط المراقبة بين الدولتين.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية - في نشرتها اليوم السبت، باللغة الإنجليزية، أن باكستان اتهمت القوات الهندية بالمبادرة بإطلاق الرصاص دون استفزاز مسبق ، ما دفعها إلى الرد وقتل الجنود الخمسة ، علاوة على سقوط عدد آخر – لم تحدده – من الجرحى.