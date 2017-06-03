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يوفنتوس يكتفي بالتتويج المحلي ويفشل في خطف اللقب الأوروبي
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يوفنتوس يكتفي بالتتويج المحلي ويفشل في خطف اللقب الأوروبي

2017-06-03 23:25:40

اكتفي يوفنتوس الإيطالي بحصد الثنائية المحلية عقب خسارته لقب دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمع بينهما اليوم السبت علي ملعب “الألفية ” بالعاصمة الويلزية كارديف سيتي .

وحصد فريق السيدة العجوز لقبي  الكالتشو وكأس إيطاليا علي الترتيب .

وفشل أبناء ماسيميليانو أليجري في التتويج أوروبيا باللقب بينما كان يمني النفس بتحقيق الثلاثية.

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