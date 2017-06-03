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وفاة اثنين وإصابة ثالث في حادث تصادم قطار بسيارة في مطروح
حادث اتوبيس

وفاة اثنين وإصابة ثالث في حادث تصادم قطار بسيارة في مطروح

2017-06-03 23:04:47
كتب - متابعات

دخلت مساء اليوم سيارة نصف نقل مزلقان علم الروم على خط الإسكندرية مطروح من الجهة المعاكسة، وذلك أثناء مرور قطار رقم ٦٥٤ ركاب الإسكندرية مرسى مطروح، مما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة ثالث من ركاب السيارة.

وصرح اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد إن السيارة اقتحمت المزلقان بكم ٢٨٣ من الجهة المخالفة وهو مغلق بالشواديف لمرور القطار بين جراولة وبلوك ١ سملا.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه نتيجة اقتحام السيارة المزلقان وعدم التزام سائق السيارة بتعليمات المرور أدى إلى اصطدام القطار بها وتسبب فى وفاة اثنين وإصابة ثالث من ركاب السيارة وتم نقلهم لمستشفى مرسى مطروح وبدون تأخيرات، واستكمل القطار رحلته.

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