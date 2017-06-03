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شاهد..إيفانكا ترامب تنشر صورة تاريخية لمؤسس السعودية
ايفانكا ترامب

شاهد..إيفانكا ترامب تنشر صورة تاريخية لمؤسس السعودية

2017-06-03 22:35:21

نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابها بموقع “انستجرام” صورة تاريخية تجمع الملك السعودي الراحل ومؤسس المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي الراحل، فرانكلين روزفلت.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، علقت إيفانكا على الصورة قائلة: “خلال الرحلة الخارجية للرئيس ترامب الأسبوع الماضي.. أعجبت بهذه الصورة التاريخية للاجتماع الأول للرئيس روزفلت مع الملك السعودي عبد العزيز عام 1945”.

وتظهر ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصورة، التي نشرتها في صفحتها الشخصية على موقع “انستجرام”، مع زوجها جاريد كوشنر وهما يشاهدان صورة تاريخية للزعيمين خلال لقائهما الشهير عام 1945.

ايفانكا ترامب

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