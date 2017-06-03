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تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا لعام 2017
رونالدو

تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا لعام 2017

2017-06-03 22:48:14

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا ونال لقب الهداف متفوقاً على غريمه التقليدي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وكان رونالدو قد نجح في تسجيل هدفين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام يوفتوس في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت بملعب ميلينيوم بالعاصمة الويلزية “كارديف”

وجاءت قائمة هدافي البطولة على النحو التالي:

كرستيانو رونالدو “ريال مدريد”: 12  هدف
ليونيل ميسي “برشلونة”: 11 هدف
روبرت ليفاندوفسكي “بايرن ميونخ”:8 هدف
ادينسون كافاني “باريس سان جيرمان”: 8 هدف 
بيير ايمريك أوباميانج “بروسيا دورتموند” : 7 هدف

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