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مصرع 6 أشخاص وجرح 22 في حادث إطلاق للرصاص شمالي المكسيك
اسلحة ، ذخائر ، رصاص

مصرع 6 أشخاص وجرح 22 في حادث إطلاق للرصاص شمالي المكسيك

2017-06-03 22:32:01

أطلق مسلح الرصاص اليوم/السبت/ على رواد أحد البارات شمالي المكسيك، ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص على الأقل وجرح 22 آخرين.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن الحادث وقع بولاية “تشيو اوا” وأن السلطات المحلية بدأت تحقيقات للوقوف على دوافعه.

يذكر أن ولاية “تشيواوا” - الواقعة على حدود المكسيك مع الولايات المتحدة - شهدت تصاعد أعمال العنف خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، أسفرت عن مصرع 484 شخصاً بالمقارنة بمقتل 306 أشخاص خلال ذات الفترة من العام المنصرم.

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