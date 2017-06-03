أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ، ثقة الأردن بأن الكويت ستكون صوتا للعقل والدبلوماسية الحكيمة في مجلس الأمن وستعمل على ايجاد الحلول الدبلوماسية لأزمات المنطقة.

وجاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الصفدي اليوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث هنأه بفوز دولة الكويت بعضوية مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من بداية العام القادم.

ومن جانبه، شكر الشيخ الصباح ، الأردن على دعمه للكويت، لافتا إلى التنسيق المستمر بين سفيري الأردن والكويت في الأمم المتحدة.

وأكد الوزيران الحرص على الاستمرار في التنسيق والتشاور وفِي تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تنمو بشكل مستمر برعاية الملك عبدالله الثاني والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.