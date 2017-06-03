دخل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش تاريخ هدافي دوري أبطال أوروبا ، كثالث لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في نهائيين للبطولة مع فريقين مختلفين.

و سجل ماندزوكيتش هدف التعادل لفريقه ضد ريال مدريد، بعد أن كان الأخير قد تقدم بهدف نجمه كريستيانو رونالدو.

وسجل ماندزوكيتش لأول مرة في النهائي حين حقق اللقب مع بايرن ميونخ بالفوز على بورسيا دورتموند (2ـ1).

ويتشارك اللاعب الرقم مع فيليبور فاسوفيتش، ورونالدو.

وتشير النتيجة الله لتقدم ريال مدريد بثلاثة مقابل هدف خلال اللقاء المقام حاليا علي ملعب ملاتنيوم ستاديوم في العاصمة الويلزية كارديف سيتي.

ويقترب الريال من تحقيق إنجاز تاريخي بحصد بطولتي دوري أبطال أوروبا لموسمين متتالين .