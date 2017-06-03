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ريال مدريد يصل للهدف المئوي رقم 500 في دوري الأبطال الأوروبية
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ريال مدريد يصل للهدف المئوي رقم 500 في دوري الأبطال الأوروبية

2017-06-03 22:26:18

دخل نادى ريال مدريد الإسباني تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء اليوم أمام يوفنتوس على ملعب كارديف.
حيث سجل رونالدو الهدف رقم ٥٠٠ للمرينجي في تاريخ دوري الأبطال، ليصبح أول فريق يسجل هذا الرقم.
وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

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