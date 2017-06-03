أكدت السيناريست مريم نعوم أن العمل الجماعي هو السبب في خروج حلقات مسلسلها “واحة الغروب” بهذا الشكل الذي حاز على إعجاب المشاهدين، وأضافت أن هناك ردود فعل إيجابية منذ الحلقة الأولى ، خاصة على حوار بعض المشاهد التي صورت في الواحة.

أشارت “نعوم” في تصريحات صحفية أن ما يراه الجمهور على الشاشة نتاج جهد جماعي حقيقي بداية من المادة البحثية التي وفرها لهم الباحث عصام فوزي، مرورًا بالجلسات التي جمعت بينها وبين كل من المخرجة كاملة أبو ذكري والفنان خالد النبوي والفنانة منة شلبي، قبل بدء التصوي وكذلك مجهود السينارست أحمد بدوي الذي شاركها في كتابة الحوار .

تابعت صاحبة مسلسلات “ذات” و”سجن النسا” أن كل فرد في فريق العمل أضاف مشاعره وأفكاره تجاه المشاهد، وتصوره في خروج المشهد للمتفرج في النهاية، وهو ما تسبب في ردود الفعل الإيجابية تلك. وتمنت “نعوم” أن يكون هناك فيما بعد وقت كبير لتقديم أعمال مميزة مثل واحة الغروب، تجمع بين مشاعر وأحاسيس كل فرد من فريق العمل سواء الكاتب أو المخرج أو الممثلين.