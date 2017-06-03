تحطمت طائرة شحن تابعة للأمم المتحدة في الصومال اليوم ، دون سقوط أية ضحايا في الأرواح.

وذكرت قناة // روسيا اليوم // في نشرتها باللغة الإنجليزية أن الطائرة - التى يستأجرها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة - كانت تقوم بنقل مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة من الجفاف في الصومال عند وقوع هذا الحادث.

وأضافت / روسيا اليوم / أن أحد أجنحة الطائرة ارتطم بحائط احد المباني القريبة من مطار جاربهارى ، مما أدى إلى تحطمها.

وانتشرت قوات الشرطة المحلية لانتشال طاقم الطائرة ، فيما افادت تقارير اولية بحدوث خسائر مادية لبعض المنازل في منطقة الحادث .