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تحطم طائرة مستاجرة لبرنامج الغذاء العالمى في الصومال
تحطم طائرة خاصة بولاية نيو جيرسى

تحطم طائرة مستاجرة لبرنامج الغذاء العالمى في الصومال

2017-06-03 22:29:49

تحطمت طائرة شحن تابعة للأمم المتحدة في الصومال اليوم ، دون سقوط أية ضحايا في الأرواح.

وذكرت قناة // روسيا اليوم // في نشرتها باللغة الإنجليزية أن الطائرة - التى يستأجرها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة - كانت تقوم بنقل مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة من الجفاف في الصومال عند وقوع هذا الحادث.

وأضافت / روسيا اليوم / أن أحد أجنحة الطائرة ارتطم بحائط احد المباني القريبة من مطار جاربهارى ، مما أدى إلى تحطمها.

وانتشرت قوات الشرطة المحلية لانتشال طاقم الطائرة ، فيما افادت تقارير اولية بحدوث خسائر مادية لبعض المنازل في منطقة الحادث .

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