هزم زاناكو الزامبي ضيفه القطن الكاميروني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما السبت، في إطار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الفريق الزامبي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، و4 نقاط عن الواداد البيضاوي المغربي، بينما يتذيل القطن بلا نقاط.

وزادت نتيجة المباراة من سخونة لقاء الأهلي والوداد المغربي الأحد في الجولة الثالثة لمباريات نفس المجموعة والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وبات الأهلي مطالبا بتحقيق الفوز لاستعادة صدارة المجموعة قبل السفر إلى المغرب لملاقاة الوداد أيضا في الجولة الرابعة.

بدأ زاناكو بالتهديف مبكرا عن طريق ساهيتث ساكالا بعد 9 دقائق فقط، قبل أن يعادل للضيوف في الدقيقة موسى سليمانو 25، لكن كيتومبو مبيانا استطاع خطف هدف الفوز قبل النهاية بخمس دقائق.