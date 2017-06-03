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شاهد.. دعاء عمرو دياب الجديد في ثامن أيام رمضان
عمرو دياب

شاهد.. دعاء عمرو دياب الجديد في ثامن أيام رمضان

2017-06-03 22:16:04
كتب - متابعات

بث المطرب عمرو دياب، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، دعاء الْهَادِي ثامن الأدعية الرمضانية ضمن أدعية ألبوم أسماء الله الحسنى الجديد، الذي يعرض خلال أيام شهر رمضان.

وكلمات الدعاء جاءت “يا هادي اهد الخلق.. للصراط المستقيم واهديني دعوة حق.. تشفي كل عليل سقيم جرس القيامة دق.. قال للنيام أصحوا يوم الحساب المرء.. حيفتكر مين نصحه ومين يستحق الحرق.. ومين في النعيم فرحه عرفت إيه الفرق.. بين عبد عاش مستور.. وعبد الشيطان فضحه”.

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