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هروب عائلة منفذ هجوم مانشستر بليبيا
هجوم مانشستر

هروب عائلة منفذ هجوم مانشستر بليبيا

2017-06-03 22:06:38

شرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات الأولى لمنزل سلمان العابدي، منفذ هجوم مانشستر الإرهابي، في ليبيا ويتكون من جدران خرسانية عالية وبوابة من الحديد وهو مكون من طابقين.

يقع المنزل في ضواحي مدينة طرابلس الليبية وكان العابدي يعيش فيه قبل 4 أيام فقط من تنفيذه هجوم مانشستر الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن نوافذ البيت مفتوحة في الوقت الحالي ويملؤه الغبار بعد أن هربت منه العائلة ذات الجنسية البريطانية بعدما ألقي القبض على والد وشقيق منفذ الهجوم هناك بعد أيام من تنفيذ هجوم مانشستر.

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