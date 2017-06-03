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السيسي يغادر حفل إفطار المرأة المصرية
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

السيسي يغادر حفل إفطار المرأة المصرية

2017-06-03 22:09:06
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غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بأحد فنادق مدينة نصر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته مساء اليوم السبت إفطار المرأة المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة وممثلي مختلف المحافظات وقبائل سيناء والنوبة ومطروح وأُسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وكتاب الرأي وشباب الجامعات المصرية والكليات والعسكرية وممثلي الفلاحين والإعلاميين والفنانين والرياضيين وذوي الاحتياجات الخاصة ومسئولي عدد من المؤسسات الخيرية.

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