ماكرون: لا تراجع عن اتفاقية باريس للمناخ

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عدم جواز التراجع عن اتفاقية باريس للمناخ، رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها. وشدد ماكرون أمس الجمعة، عقب اجتماع مع ...