قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال تعرض بلاده لأي تهديد من شمال سوريا ستتصرف وتتحرك بنفسها للرد على التهديد على غرار ما فعلته في “عملية درع الفرات”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن أردوغان قوله - خلال كلمة ألقاها في اجتماع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موسياد) في إسطنبول اليوم السبت - ” قلنا للأمريكيين .. عليكم أن تعلموا أنه حال قدوم تهديد لبلادنا من شمال سوريا لن نبحث الأمر مع أحد وسنصدر قرارنا بأنفسنا وسنتحرك كما فعلنا في جرابلس والراعي ومدينة الباب” ( في إشارة إلى عملية درع الفرات).

وجاء ذلك في سياق حديث الرئيس التركي عن استعانة واشنطن بحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) الكردي السوري في تحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش.

وقال أردوغان: “إن عملية (درع الفرات) كانت ضد تنظيم داعش ، إلا أنها وجدت أمامها عناصر حزب (ب ي د) وذراعه المسلح (وحدات حماية الشعب) الكردية (ي ب ك) ، مؤكدا أنهم لم يضعوا بعد نقطة انتهاء عملية درع الفرات ، في إشارة إلى إمكانية تكرار السيناريو ذاته في سوريا”.

ويذكر أن تركيا أطلقت في 24 أغسطس الماضي ما أطلقت عليها “عملية درع الفرات” العسكرية التي نفذتها بمشاركة القوات البرية والدبابات وسلاح المدفعية ، بغطاء من سلاح الجو التركي وبالتعاون مع مسلحي (الجيش السوري الحر) وفصائل متحالفة معه من المعارضة السورية ، من أجل ما قالت أنه تطهير كامل المنطقة السورية الحدودية مع تركيا من “جميع الإرهابيين” وطردهم نحو عمق سوريا ، حسبما تقول أنقرة.