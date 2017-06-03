يعود الفنان علي حميدة، صاحب أغنية الثمانينات الشهيرة “لولاكي”، للظهور عبر شاشة التلفزيون، خلال حلقة مساء اليوم من المسلسل الكوميدي “ريح المدام”، المُذاع على شبكة تلفزيون “النهار”.

يظهر “حميدة” في المسلسل مع أبطال العمل أحمد فهمي، وأكرم حسني، ومي عمر، كضيف شرف الحلقة الثامنة، ويغني أغنيته “لولاكي”، وينافسه الثنائي، “فهمي”، و”حسني”، الغناء بأغنية كوميدية لهم، مستمرين في محاولاتهم، للفت انتباه “داليا”، لتحب زوجها “سلطان”، ويتزوجا في نهاية الحلقة، حتى تُشفى من مرضها الذي أصيبت به نتيجة الحادث الذي تعرضت له، في الحلقة الثانية من المسلسل، بعد اكتشافها لخيانة زوجها.

