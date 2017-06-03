أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الأمور في بلاده تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية مساء اليوم السبت عن الأسد قوله: “إن الاتجاه الى الأفضل لأننا نلحق الهزيمة بالإرهابيين ، وإن الأسوأ بات وراءنا في الحرب التي تشهدها سوريا منذ 6 سنوات بعد تقدم قواتنا على عدة جبهات”.

وأضاف الرئيس السوري ” ما لم يقدم الغرب والدول الأخرى وحلفاؤهم دعما هائلا لأولئك المتطرفين ، فأنا متأكد أن الأسوأ بات وراءنا”.

وفي الأشهر الأخيرة ، استعادت القوات السورية والقوات المتحالفة معها مناطق في مختلف أنحاء البلاد ، من بينها حلب التي استعادت السيطرة عليها في ديسمبر بعد سنوات من القتال.