 Moheet on google
السبت 3 يونيو 2017 11:26 مساءً
روابط سريعة
الشوط الأول.. الريال يتقدم ويوفنتوس يتعادل في نهائي الابطال
DBa2bfnWsAI3eXm

الشوط الأول.. الريال يتقدم ويوفنتوس يتعادل في نهائي الابطال

2017-06-03 21:39:30

انتزع فريق يوفنوس تعادلاً مثيرا من منافسه ريال مدريد بهدف لكل منهما في الشوط الاول بنهائي دوري أبطال أوروبا المقام حالياً بملعب ملينيوم بالعاصمة الويلزية كارديف.

افتتح التسجيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بعدما سجل الهدف الأول من كرة ملعوبة بينه وكارفاخال الظهير الأيمن للميرنجي ليسجلها على يمين حارس اليوفي بوفون في الدقيقة 20.

وبعد 7 دقائق تمكن ماندزوكيتش من تسجيل هدف التعادل من كرة خلفية مزودجة من على حدود الـ 18 لتسقط في شباك كليور نافاس حارس الريال.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3