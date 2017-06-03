الشوط الأول.. الريال يتقدم ويوفنتوس يتعادل في نهائي الابطال

انتزع فريق يوفنوس تعادلاً مثيرا من منافسه ريال مدريد بهدف لكل منهما في الشوط الاول بنهائي دوري أبطال أوروبا المقام حالياً بملعب ملينيوم بالعاصمة الويلزية كارديف.

افتتح التسجيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بعدما سجل الهدف الأول من كرة ملعوبة بينه وكارفاخال الظهير الأيمن للميرنجي ليسجلها على يمين حارس اليوفي بوفون في الدقيقة 20.

وبعد 7 دقائق تمكن ماندزوكيتش من تسجيل هدف التعادل من كرة خلفية مزودجة من على حدود الـ 18 لتسقط في شباك كليور نافاس حارس الريال.