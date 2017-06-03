ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية عشر في تاريخه2017-06-03 22:48:02
حقق فريق ريال مدريد الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخه بعدما تفوق على نظيره يوفتوس بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي المسابقة الذي أقيم بملعب ملينيوم بالعاصمة الويلزية كارديف.
افتتح رونالدو التسجيل بهدف في الدقيقة 20 وتعادل ماندزوكيتش في الدقيقة 27 ليوفنتوس
وعاد كاسيميرو بالهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 61 قبل أن يعزز رونالدو بالثالث في الدقيقة 64
ومع الدقيقة 91 من المباراة سجل البديل ماركو أسينسو الهدف الرابع ليحسم اللقب وينهي أحلام يوفنتوس نهائياً.
جاء الشوط الأول حماسي وبدأ الطليان الضغط على الماتادور الإسباني مع الدقيقة الثالثة من اللقاء برأسية هيجواين بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها نحو المرمى إلا أن نافاس أمسك بها بنجاح.
وسدد المهاجم الأرجنتيني عاد من جديد في الثوان الأخيرة من الدقيقة الثالثة ليصوب كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها نافاس قبل أن تفلت منه ليعود للإمساك بها من جديد.
وفي الدقيقة السابعة تسلم بيانيتش كرة على حدود منطقة الجزاء ليصوب صاروخاً جديداً نحو المرمى ليتصدى لها نافاس ببراعة منقذاً الريال من الهدف الأول في شباكه.
وجاء ميراليم بيانيتش متوسط ميدان اليوفي بتسديدة قوية وخادعة على حدود منطقة الجزاء ليصوب صاروخاً جديداً نحو المرمى ليتصدى لها نافاس ببراعة منقذاً الريال من الهدف الأول في شباكه.
واستطاع كريستيانو رونالدو أن يسجل الهدف الأول للريال في التصويبة الأولى نحو مرمى بوفون في الدقيقة 20 بعدما تسلم تمريرة أرضية من كارفخال ليصوبها البرتغالي أرضية داخل الشباك.
الدقيقة 26 شهدت تسجيل ماندزوكيتش لهدف التعادل ليوفينتوس بعد كرة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لنافاس الذي لم يستطع الوصول لها.
هدأ اللعب نسبياً بين الفريقان وتراجعت الكرة إلى وسط الملعب ويبدوا أنهم اكتفوا بتلك النتيجة خلال الشوط الاول في انتظار ما سيحدث في الشوط الثاني.
دخل الريال الشوط الثاني مستحوذا على الكرة واستبسل دفاع اليوفي أمام الهجمات المتتالية للماتادور الإسباني بقيادة رونالدو وبنزيمة وايسكو.
ومع الدقيقة 56 حول إيسكو عرضية في اتجاه رونالدو الذي حاول احرازها في شباك الجيانلويجي بوفون إلا أنها كانت أسرع لتخرج ضربة مرمى.
كثف الريال من الهجمات واستسلم اليوفي للدفاع أمام الميرنجي، ومع الدقيقة 61 استطاع كاسيميرو أن يفك شفرة الدفاع الطلياني بكرة صاروخية من على حدود الـ 18 اصطدمت بقدم سامي خضيرة لستكن شباك بوفون .
وبعدها بثلاث دقائق استغل رونالدو الانهيار الطلياني واستطاع أن يسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64 بعد كرة عرضية من مودريتش ليحولها البرتغالي داخل الشباك معلناً عن إنهيار إيطالي.
وفي الدقيقة 91 سجل ماركو أسينسيو الهدف الرابع الذي أنهى أي أحلام للسيدة العجوز ويحسم لقب ذات الأذنين للميرنجي بعد عرضية من مارسيلو يسجلها على يسار بوفون
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