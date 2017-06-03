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الفلبين ترفض إعلان داعش مسئوليته عن هجوم مانيلا
الشرطة الفلبينية تفجر جسما غريبا داخل صندوق قمامة‎

الفلبين ترفض إعلان داعش مسئوليته عن هجوم مانيلا

2017-06-03 11:19:43
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ذكرت السلطات الفلبينية اليوم السبت، أنها لم تحدد بعد هوية المسلح الذي هاجم مجمعًا يضم ناديًا للقمار في العاصمة، والذي أسفر عن مقتل 37 شخصًا بسبب الاختناق جراء حريق، لكن السلطات رفضت مزاعم بأنه إرهابي، يعمل لحساب تنظيم داعِش، وفقًا لما نقله موقع “إمارات 24”.

ووصف شهود عيان ومحققون المشتبه به الذي اقتحم نادي القمار في منتجع “ريزورتس وورلد مانيلا” مساء يوم الخميس الماضي، بأنه طويل وبأنه قوقازي المظهر ويتحدث الإنجليزية ويبدو عليه أنه جندي.

وحدد التنظيم هوية المهاجم في بيان عبر الإنترنت مشيرًا إلى أن اسمه الحركي أبو الخير الأرخبيلي، مما يشير إلى أنه من الفلبين.

وقال المتحدث الرئاسي، ارنستو أبيلا في بيان، تم بثه على الإذاعة “ربما أعلنوا مسؤوليتهم، لكن طبقًا لدليلنا، فإنه ليس كذلك”.

وأضاف “ليس هناك أي دليل على أن الحادث كان عملًا إرهابيًا”.

وتابع “طبقًا لدليلنا، فإن الحادث يثير قلقًا بالنسبة للسلام المحلي والنظام”.

وكان المسلح قد اقتحم المنتجع، حيث فتح النار من بندقيته طراز “إم4” وأحرق طاولات اللعب والسجاد.

وقالت الشرطة إن القتلى توفوا بسبب الاختناق بسبب دخان كثيف جراء الحريق.

وتم العثور على المشتبه به في وقت لاحق في غرفة بفندق مجاور لمبنى نادي القمار، والذي كان محترقًا إلى حد كان من الصعب التعرف عليه وكان مصابًا بطلق ناري في الرأس.

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