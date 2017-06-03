قدم برنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام عن أسعار الخضراوات والفاكهة والعملات في السوق اليوم السبت.

وسجلت أسعار الخضراوات “الطماطم 4 جنيهات للكيلو، البصل 2.25 جنيه، البطاطس 3 جنيهات، الكوسة 5.5 جنيه، الجزر 2.5 جنيه، الفاصوليا 4 جنيهات، الباذنجان 5.5 جنيه، الباذنجان الرومي 4 جنيهات، الفلفل الألوان 13 جنيها، خيار صوب 4 جنيهات، البامية 17 جنيه، الثوم 21 جنيها”.

وسجَّلت أسعار الفاكهة: “البرتقال 6 جنيهات للكيلو، الجريب فروت 5 جنيهات، ليمون بلدي 25 جنيها، ليمون أضاليا 10 جنيهات، عنب أصفر 12 جنيها، عنب أحمر 15 جنيها، تفاح أمريكي 17 جنيها، تفاح مصري 5.5 جنيه، البطيخ 25 جنيها، كانتالوب 4.5 جنيه، فراولة 8 جنيهات، جوافة 15 جنيها”.

وسجَّلت أسعار السلع الرمضانية: “كيلو جوز هند 54.95 جنيه للكيلو، كيلو زبيب 39.95 جنيه، المشمشية 89.95 جنيه، البلح الجاف 7.5 جنيه، القراصيا 69.65 جنيه، كيلو بندق مقشر 200 جنيه، كيلو لوز مقشر 210 جنيه، تين مجفف 400 جرام 37.50 جنيه”.