«الإسكان»: تعويض أسر «مثلث ماسبيرو».. و17 مليار جنيه لـ«تطوير العشوائيات»2017-06-03 11:16:52
أكد الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، أن استخدام “الحوار مع أهالي المناطق العشوائية” تعد من أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور ورأي لأهالي المناطق التي يتم اخلائها وتطويرها.
وأوضح درويش من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن الوزارة قد وضعت العديد من الخيارات التعويضية أثناء الحوار مع أسر “مثلث ماسبيرو” والبالغ عددهم حوالي 4500 أسرة، مشيرا إلى أن 3000 أسرة طالبوا بالحصول على تعويض مادي و160 أسرة طالبوا بالانتقال لـ”حي الأسمرات” وحوالي 800 أسرة طالبوا بالعودة للمنطقة عقب تطويرها.
وأعلن أن تقييم الأهالي بيتم من خلال الغرفة حيث تبلغ قيمة تعويض الغرفة في “مثلث ماسبيرو” حوالي 100 ألف جنيه.
وأضاف أن تكلفة تطوير “مثلث ماسبيرو” تبلغ حوالي 4 مليار جنيه من أصل إجمالي تكاليف “تطوير العشوائيات في مصر” التي تبلغ حوالي 17 مليار جنيه، مؤكدا أن الوحدات السكنية للأهالي بـ”مثلث ماسبيرو” سيتم تسليمها خلال 3 سنوات، فيما سيتم الانتهاء من تطوير المنطقة خلال فترة لا تقل عن 5 سنوات.
وأعلن أن تطوير منطقة “مثلث ماسبيرو” سيتضمن انشاء فنادق ومراكز تجارية وترفيهية.
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